Messi, la un pas de RECORDUL ABSOLUT! Niciun alt jucator nu a mai reusit asa ceva in ISTORIE: Ronaldo mai are doar 7 ETAPE pentru a-l opri

Messi ar putea scrie un nou capitol in cartea de istorie a fotbalului mondial.

Starul argentinian al Barcelonei poate deveni primul jucator din istorie care castiga de cinci ori Gheata de Aur. Messi e in lupta stransa cu Salah, vedeta lui Liverpool. Ambii au cate 29 de goluri in acest sezon.

Messi a mai castigat acest trofeu de 4 ori pana acum, la fel ca Ronaldo. Messi a fost cel mai bun marcator din Europa in sezonul 2009-2010 (34 de goluri), 2011-2012 (50 de goluri), 2012-2013 (46 de goluri) si 2016-2017 (37 de goluri). Cristiano Ronaldo a triumfat si el tot de patru ori in cursa pentru golgheterul anului: in 2008, pe vremea cand juca la Manchester United, in 2011, in 2013 (la egalitate cu Luis Suarez) si in 2014-2015.

Ronaldo nu este iesit definitiv din cursa nici in acest sezon, insa trebuie sa marcheze la foc automat in ultimele sapte etape de campionat. A inscris de 23 de ori pana acum.