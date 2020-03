Luka Jovic risca sa fie ARESTAT pentru ca a plecat din CARANTINA! Explicatia jucatorului pentru gestul iresponsabil 

Luka Jovic a plecat din Madrid, de unde se afla in carantina, pentru a merge in tara natala, Serbia.

Jucatorul lui Real Madrid ar putea sa aiba de suferit dupa ce a plecat din carantina in care a fost obligat sa intre de catre club, si s-a dus in Belgrad, de unde a fost criticat pentru comportamentul sau.

Cazul sau, impreuna cu alte persoanje publice din Serbia, este investigat chiar de presedintele tarii, Aleksandar Vucic. Acesta a confirmat joi ca alaturi de Ninkolic, un fotbalist de la Ascoli, din Serie B, Jovic este izolat.

"Unul este la hotel, iar celalalt in apartamentul sau (n.r Jovic). Daca unul dintre ei parasesc cele doua locatii, vor fi arestati.

Sunt sigur ca cei doi regreta ce au facut, insa le voi spune clar ca vietile oamenilor sunt mult mai importante decat milioanele lor", a declarat Aleksandar Vucic, conform SPORT ES.

"Cineva nu isi face treaba!"

Luka Jovic a raspuns ieri la acuzatiile care i se aduc printr-un mesaj postat pe contul de Instagram.

"Sunt cu adevarat trist ca am fost subiectul principal in ultimele zile, intr-o vreme complicata pentru toti, in special pentru eroii care sunt medicii si personalul medical. Testul efectuat in Spania a fost negativ si, cu acordul clubului, am decis sa revin in Serbia, pentru a fi aproape de familia mea.

Cand am ajuns acasa, am facut un nou test, care a fost din nou negativ. Imi pare rau pentru cine nu isi face corect treaba, oferind informatii gresite despre mine", a scris Jovic pe Instagram.