Si-a PIERDUT MINTILE din cauza ei! Jovic si-a inselat iubita cu un SUPER MODEL! Cum arata femeia pentru care a uitat ce are acasa

Lui Jovic nu-i merge prea bine la Real, unde Zidane nu i-a acordat prea multe sanse dupa transferul de 60 de milioane de euro de la Eintracht.

Folosit putin in echipa Madridului, Jovic se consoleaza dupa nereusitele de pe gazon in bratele fotomodelului Sofija Milosevic. Chiar daca avea o relatie serioasa din 2014 (din care a rezultat si un copil acum in varsta de 7 luni), atacantul de 21 de ani pare sa fi uitat tot cand a venit vorba de Sofija.

Conform presei din Serbia, cei doi ar fi impreuna din luna august, insa au stabilit sa nu-si faca publica relatia pana Jovic nu se separa oficial de actuala sa iubita. Surse apropiate lui Jovic au confirmat ca fotbalistul si supermodelul sarb traiesc deja impreuna la Madrid 'de mai multe saptamani'. Jovic si Milosevic, care e cu 8 ani mai in varsta decat jucatorul lui Real, au fost surprinsi impreuna intr-un mall, apoi la o cafenea. Molosevic ar fi incercat sa intre in contact cu Jovic imediat dupa ce a aflat de transferul sau la Real Madrid. Ea s-a mai iubit cu un alt fotbalist sarb celebru, Adem Ljajic, acum la Besiktas, dar si cu Dusko Tosic sau Ante Rebic.

Luka Jovic inca n-a reusit sa inscrie pentru Real Madrid in acest sezon. Atacantul are 9 aparitii in meciuri oficiale pentru Madrid, insa doar 3 ca titular.