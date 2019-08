Anunt SOC la Real: Jovic poate pleca dupa numai 10 minute la Madrid! Perez a dat 60 de milioane de euro pe el!

Poate pleca dupa doar o aparitie in tricoul lui Real. Gazzetta dello Sport anunta ca Milan vrea sa-l imprumute pe atacantul sarb! Abia transferat pe Bernabeu de la Eintracht Frankfurt in schimbul a 60 de milioane de euro, Jovic (21 de ani) nu l-a impresionat pe Zidane la antrenamente sau meciuri de pregatire. Antrenorul francez il considera disponibil, iar plecarea lui Jovic ar putea avea loc pana la inchiderea perioadei de transferuri in marile campionate.

Jovic a venit ca mare vedeta la Real, dupa un sezon excelent la Eintracht Frankfurt, cu care a jucat semifinala Europa League, pierduta in fata lui Chelsea. Sarbul a fost una dintre senzatiile anului in Europa, dar asta pare sa nu-l impresioneze pe Zidane.



Real Madrid summer signing Luka Jovic could reportedly join AC Milan on loan, just two months after completing a £62m move to the Spanish side.

