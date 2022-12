Luis Suarez a semnat și se întoarce în LaLiga! Anunțul făcut de presa internațională 

Atacantul cu origine columbiană pe care Marseille l-a cumpărat în această vară de la Granada, în schimbul a 10 milioane de euro, va semna cu Almeria, grupare din LaLiga. Mutarea se va face sub formă de împrumut, după cum informează jurnalistul italian specializat în transferuri Fabrizio Romano, însă ibericici au opțiune de cumpărare obligatorie în cazul în care reușesc să rămână în prima ligă și în acest sezon.

„Mi s-a transmis că opțiunea obligatorie de cumpărare a lui Luis Suarez de la Olympique Marseille la Almeria va fi în jur de 8 milioane de euro și va fi activată doar dacă Almeria nu va retrograda”, scrie sursa citată pe Twitter.

