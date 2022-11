Luis Suarez rămâne fără contract și a refuzat deja prima echipă! Clubul care l-a dorit pe starul uruguayan

Suarez a câștigat un titlu de campion în sezonul 2005/06 cu Club Nacional, iar după ce a revenit la formația din Uruguay, după 16 ani, l-a câștigat și pe cel de-al doilea. Însă, contractul atacantului este pe cale să expire, iar ofertele nu au întârziat să apară.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Gremio l-a contactat pe Suarez, dar uruguayanul a refuzat echipa din Brazilia, având alte planuri la mijloc.

Luis Suárez has turned down an official proposal received from Gremio. He has different plans for his next club. ???????????? #transfers

Suárez will be available as free agent as his contract with Nacional has expired. pic.twitter.com/RPp4bVw2C9