Bogdan Mitrea a semnat cu o echipă din Superliga. "Sunt bucuros că m-am întors acasă!"

Fundașul central cu execuții excelente din loviturile libere a semnat cu Universitatea Cluj, echipă la care Ioan Ovidiu Sabău a anunțat azi că face un pas în spate și nu va mai fi antrenor principal.

Bogdan Mitrea a semnat cu U Cluj

Cei de la U Cluj au mai multe variante pentru postul de antrenor, printre care se numără și Viorel Moldovan.

„Sunt bucuros că m-am întors acasă, pot spune că e acasă. Mereu mi-am dorit să joc în tricoul Universității pentru echipa mare. Din păcate până acum nu am avut ocazia, dar mereu am sperat că într-o zi mă voi întoarce și chiar sunt bucuros că am semnat cu ”U” Cluj. Sper să devenim o echipă puternică la anul, de temut și să le fie frică tuturor când vor juca împotriva noastră. Obiectivele personale mereu am încercat să le țin pentru mine, importante sunt obiectivele de echipă", a declarat Bogdan Mitrea, pentru site-ul oficial al Universității Cluj..

Născut la Cluj-Napoca, Bogdan Mitrea a fost junior la ”U” și a plecat apoi la FCM Turda, pentru ca în continuare să treacă pe rând pe la CSMS Iași, Viitorul Constanța, Ascoli (Italia), FCSB, AEL Limassol (Cipru), Doxa Katokopias (Cipru), Spartak Trnava (Slovacia), Sepsi OSK și CSU Craiova.

Cele mai mute prezențe și goluri le-a adunat la Sepsi OSK (93 meciuri, 12 goluri) și Viitorul Constanța (86 meciuri, 19 goluri), la cea din urmă fiind al treilea marcator al campionatului în 2014-2015.=

Mitrea a debutat la naționala României în 2020, într-un amical cu Belarus în care a și înscris.

Cariera sa a numărat prezențe și în cupele europene, fie că a fost vorba de preliminariile UEFA Champions League, UEFA Europa League sau UEFA Conference League. Pe când evolua la FCSB, a prins un meci și în grupele Europa League (2016-2017).

Peste 200 de meciuri în fotbalul românesc la nivel de seniori

Fundașul are o vastă experiență în fotbalul românesc, unde a jucat atât în Liga 2, timp de 21 de meciuri, cât mai ales în Superligă în peste 200 de meciuri.