Fermin Lopez (22 de ani) s-a accidentat duminică, în victoria obţinută de Barcelona în meciul cu Getafe, scor 3-0. El a intrat în minutul 60 al partidei şi a dat semne că are probleme fizice în prelungiri.



Fermin Lopez s-a accidentat și e OUT trei săptămâni!



Lopez a rămas pe teren până la final, dar examenul medical efectuat luni a demonstrat că a suferit o leziune la muşchiul iliopsoas stâng.



Conform estimărilor mericlor, Fermin Lopez va lipsi cel puţin trei săptămâni, urmând să rateze şi partida dintre FC Barcelona şi PSG din Liga Campionilor.



Catalanii au anunţat, totodată, că mijlocaşul Gavi, accidentat la meniscul intern al genunchiului drept la începutul lunii septembrie, în timpul unui antrenament colectiv, va fi supus marţi unei artroscopii.



După această intervenţie chirurgicală echipa campioană a Spaniei va anunţa durata indisponibilităţii jucătorului, scrie News.ro.

