EXCLUSIV | CFR-ul crede din nou in titlu! Muresan a dezvaluit bugetul urias al clubului pentru acest sezon si explica de ce iesirea din Europa ar putea fi benefica

CFR Cluj a remizat contra FCSB-ului, scor 1-1, iar in Gruia a revenit o oarecare liniste. Clujenii spun ca se gandesc din nou la titlu.

Iuliu Muresan, presedintele campioanei CFR Cluj, a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X. Muresan spune ca CFR-ul spera din nou la titlu si afirma ca nu exista posibilitatea aparitiei unor noi probleme financiare. Potrivit sefului din Gruia, CFR-ul are un buget de 10.000.000 euro pentru acest sezon!

Muresan a spus ca CFR a suferit din cauza accidentarilor lui Culio si Deac, dar lucrurile se vor remedia. Pe de alta parte, el a mai afirmat ca jucatorii formeaza din nou un grup unit.

La Cluj, totul raul e spre bine. Iesirea din Europa, desi rusinoasa, ar putea fi benefica. "Acum jucam la saptamana, nu mai avem meciuri din trei in trei zile, ne putem concentra pe Liga I", a mai spus Iuliu Muresan.

"Avem o echipa la fel de valoroasa ca anul trecut. Am avut spirit aseara.

Sigur, in trecut am avut ceva probleme si cu accidentarile. Aseara ne-au lipsit si alti jucatori. Mailat, Culio si Deac sunt accidentati. La orice echipa se vede o diferenta atunci cand trei cei mai buni jucatori sunt accidentati si nu pot juca. Ei se recupereaza bine acum.



Deac a avut o ruptura partiala la ligamentul colateral la genunchi. Acum e refacut si de maine va incepe antrenamentele, va intra alaturi de baieti. El spera sa joace sambata, cu Hermannstadt. Vom vedea ce vor spune si medicii echipei. El isi doreste foarte mult.

Culio a avut o intindere musculara, o microruptura fibrilara. El a dorit mult sa joace, a facut un antrenament, dar a simtit durere si nu a putut juca. Djokovic a revenit, iar Mailat a facut o pubalgie la antrenamentele nationalei de tineret.



Baptista trebuie sa mai faca pregatire, sa recupereze, pentru ca nu a facut un timp indelungat si nu poate intra asa, pentru ca ii pericliteaza si lui starea de sanatate. El a dat niste testari si a trecut destul de bine peste amandoua. E in crestere si cred ca intr-o saptamana sau doua va putea fi folosit.

Jucatorii sunt multumiti de antrenor, le place la antrenamente, lucreaza cu mingea.

Am avut doua saptamani de liniste la echipa, de stabilitate, iar echipa si-a revenit.

Am organizat si acel gratar, iar aseara s-a vazut acest lucru, pentru ca echipa a aratat omogena. A fost frumos, pentru ca baietii au venit cu familiile, a fost o actiune reusita.



Putem sa castigam titlul si anul acesta, poate si pentru ca jucam la saptamana, nu la trei zile, dupa ce am iesit din cupele europene.

Viitorul clubului nu era legat de banii veniti de la UEFA. Sigur ca acei bani ar fi fost importanti pentru intarirea echipei si pentru a fi mai competitivi. Dar avem un buget destul de generos, care ne ajuta pentru a face performanta si pentru a castiga Liga I. Nu stiu daca avem cel mai mare buget din Liga I, dar s-ar putea sa fie cel mai mare. Este de peste 10.000.000 euro.

Sepsi si Gaz Metan sunt echipe care contribuie la cresterea spectacolului si a nivelului. Sunt surprize placute si joaca un fotbal eficient si placut. Cu cat e mai mare concurenta, cu atat e mai benefic pentru fotbal.

Trica a venit de o luna si ceva la CFR si se ocupa in principal de probleme de scouting", a spus Iuliu Muresan.