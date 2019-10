L-au gasit pe noul Messi? Gol de pe alta planeta inscris de un pusti al Barcelonei | VIDEO

Barcelona are viitorul asigurat cu pustii din propria academie!

Alex Collado are doar 20 de ani si este deja comparat cu Leo Messi. Fotbalistul de la echipa secunda a reusit un super gol in meciul dintre Barca B si Levante.

In ultimele 5 meciuri a reusit doua goluri si doua pase decisive. Interesant este ca idolul sau este David Silva, mijlocasul celor de la City.

A ajuns la Barcelona in 2009 de la Espanyol si a demonstrat ca este un jucator de top la fiecare nivel de varsta la care a evoluat.

Acesta a debutat si la echipa mare in sezonul trecut cand l-a inlocuit in partida cu Vigo pe Dembele.

"A fost un vis sa joc la echipa mare a Barcelonei. E adevarat ca am fost foarte emotionat atat la incalzire cat mai ales in teren. M-am gandit la toti acei ani pe care i-am petrecut in La Masia".