Pe ”Santiago Bernabeu”, marele derby al Spaniei s-a încheiat cu victoria galacticilor, la capătul unui meci plin de acțiune, condimentat cu sare și piper.



L-au ajuns blestemele după El Clasico: OUT de la Real Madrid! Anunțul lui Xabi Alonso



În minutul 72 a intrat și Dani Carvajal, care fusese indisponibil ultimele patru meciuri



În cadrul unei conferințe de presă, Xabi Alonso, ”principalul” de la Real Madrid, a anunțat faptul că Dani Carvajal va fi inapt pentru următoarele șapte/opt săptămâni din cauza unei accidentări.



”O să-l așteptăm, ce să facem?”, a spus Xabi Alonso la conferință.



Postul de fundaș dreapta de la Real Madrid pare blestemat. Și Trent Alexander-Arnold a fost indisponibil câteva săptămâni bune în urma unei accidentări la tendon.



Fotbalistul adus pe ”Bernabeu” de la Liverpool pentru 10 milioane de euro la începutul lunii iunie a fost doar rezervă în El Clasică. E de așteptat ca Alexander-Arnold să revină la Real Madrid la meciul cu Valencia.



Real Madrid, în La Liga



După 10 etape, Real Madrid e prima clasată cu 27 de puncte. Nouă victorii și o înfrângere a consemnat formația dirijată de Xabi Alonso până acum.



Confruntarea cu Valencia din etapa #11 va avea loc pe ”Bernabeu” sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 22:00.

