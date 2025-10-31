Confruntat cu cel mai slab început de sezon din istoria clubului în Serie A, patronul român a început curățenia și a tăiat primul cap. Directorul sportiv Marco Ottolini a fost demis oficial, vineri după-amiază, așa cum presa italiană anticipase încă de ieri.



Decizia vine într-un moment critic, cu Genoa pe ultimul loc în clasament, având doar trei puncte după nouă etape.



Clubul a confirmat despărțirea printr-un comunicat sec: "Compania îi mulțumește lui Marco Ottolini pentru angajamentul și dedicarea sa și îi urează tot binele în provocările profesionale care îl așteaptă". Ottolini fusese unul dintre artizanii promovării echipei în prima ligă, jucând un rol central în sezoanele 2023/24 și 2024/25.



Urmează antrenorul!?



Plecarea lui Ottolini pare a fi doar prima mutare dintr-o serie menită să salveze echipa de la colaps. Toate privirile sunt acum ațintite asupra antrenorului Patrick Vieira.



Deși Dan Șucu a garantat public continuitatea francezului înaintea meciului pierdut acasă cu Cremonese, scor 0-2, asigurând că "nu există un plan B sau C", realitatea de pe teren a schimbat datele problemei. Înfrângerea cu Cremonese a arătat probleme grave în jocul echipei, iar presa din Italia, prin jurnalistul Alfredo Pedulla, scrie că "Genoa își dorește o revoluție", iar Vieira "a intrat într-un tunel" și are șanse minime să redreseze situația.



Jurnaliștii italieni susțin că Șucu s-ar fi orientat deja către un înlocuitor pentru Ottolini: Diego Lopez, fost director sportiv la Lens. Acesta ar urma să primească sarcina de a decide soarta lui Vieira și de a numi un nou antrenor.



O soluție pentru banca tehnică ar putea veni chiar din interiorul clubului. Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, favorit pare a fi Domenico "Mimmo" Criscito (38 de ani), fostul căpitan emblematic al echipei (peste 300 de meciuri) și actual tehnician al formației U17.

