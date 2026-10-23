După ce jurnaliștii spanioli au scris că Real Madrid i-ar putea oferi un nou contract, până în 2031, BBC scrie acum că Bellingham este pe cale să bată palma cu oficialii de pe "Bernabeu". Discuțiile dintre cele două părți au decurs foarte bine, iar acordul pare iminent.

Jude Bellingham, gata să rămână la Real Madrid pe termen lung

Rămâne de văzut cum va arăta noul salariu a lui Jude Bellingham. Mijlocașul câștigă în prezent 20 de milioane de euro brut în fiecare sezon, iar noul acord i-ar putea aduce o mărire de 10 milioane de euro.

Jude Bellingham a ajuns la Real Madrid în vara anului 2023, când clubul spaniol a plătit 127 milioane de euro pentru transferul său de la Borussia Dortmund.

Englezul a avut un impact imediat în tricoul madrilenilor. În primul său sezon, a contribuit la câștigarea titlului în La Liga și a Ligii Campionilor, confirmând așteptările care au însoțit transferul său pe Santiago Bernabéu.

Până în prezent, mijlocașul a marcat 49 de goluri în 152 de meciuri pentru Real Madrid, cifre care evidențiază contribuția sa ofensivă.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, Jude Bellingham valorează în prezent 160 de milioane de euro. Dintre jucătorii lui Real Madrid, doar Kylian Mbappe are o cotă mai bună în acest moment: 200 de milioane de euro.