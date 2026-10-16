El s-a declarat "foarte fericit şi mândru" că a atins această bornă şi şi-a exprimat dorinţa de a mai aduna multe alte prezenţe în tricoul echipei madrilene.

Jude Bellingham: ”Este o plăcere să joc pentru acest club”

"Sunt foarte fericit şi mândru. Este întotdeauna o plăcere să joc pentru acest club şi sper să urmeze multe alte meciuri. Real Madrid înseamnă enorm pentru mine, fiind cel mai mare club din lume.

Este o onoare uriaşă să joc aici şi să ajung la 150 de meciuri", a declarat el, conform unor afirmaţii publicate de club, care i-a oferit un tricou omagial, potrivit Agerpres.

Bellingham - aflat la al patrulea sezon alături de club şi care a înregistrat 49 de goluri şi 36 de pase decisive în aceste partide - a mai precizat: "Am 23 de ani - dacă sunt considerat un veteran...

Îmi place rolul pe care îl am în echipă şi sper să continuăm să progresăm şi să câştigăm trofee. Unele meciuri sunt ceva mai dificile decât altele, dar am reuşit să le câştigăm aproape pe toate. Trebuie să continuăm să muncim şi să ne îmbunătăţim jocul".