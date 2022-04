Întorsătură neașteptată! Ce se întâmplă cu jucătorul care era ca și transferat la Barcelona: ”Sunt șanse foarte mari”

Cesar Azpilicueta (32 de ani), fundașul celor de la Chelsea, va intra, în vară, în ultimul an de contract cu gruparea de pe Stamford Bridge, iar presa internațională a avansat varianta unui transfer la Barcelona.

S-a zvonit că șefii catalanilor s-au și înțeles cu fundașul spaniol, dar lucrurile par să fi luat o întorsătură neașteptată. Chelsea face tot posibilul pentru a-l păstra pe Azpilicueta pe Stamford Bridge, după cum a anunțat și antrenorul Thomas Tuchel.

”E căpitanul nostru, vrem să rămână. Sunt șanse foarte bune”, a spus Tuchel, antrenorul lui Chelsea. Barcelona i-a oferit lui Azpilicueta un contract valabil până în 2025, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Azpilicueta avea contract până la finalul acestui sezon cu Chelsea, dar șefii clubului a fost prelungit înțelegerea pentru încă un an.

