Întâlnire între oficialii Barcelonei și agentul lui Robert Lewandowski! Care e oferta propusă de catalani 

Contractul atacantului polonez expiră în iunie 2023, însă își dorește o nouă înțelegere pe o durată mai lungă de timp, minimum trei ani, iar dacă oficialii lui Bayern nu sunt dispuși să îi ofere un astfel de contract, Lewandowski s-a arătat pregătit pentru o schimbare. Barcelona se află în cursa pentru semnătura golgheterului lui Bayern, scriindu-se în repetate rânduri că oficialii catalani ar fi ajuns la o înțelegere verbală cu fotbalistul.

În acest sens, Mateu Alemany, directorul sportiv al Barcelonei, cel care s-a ocupat de transferurile din iarnă, s-a întâlnit cu agentul jucătorului, Pini Zahavi într-un restaurant din Barcelona, informează jurnalistul Gerard Romero. Catalanii lucrează pe mai multe „fronturi”, dorind să îi prelungească înțelegerea lui Ousmane Dembele, dar și să își asigure un fotbalist letal pentru atac.

Alemany și impresarul s-au întâlnit pentru a discuta pretențiille economice și contractuale ale lui Robert Lewandowski. Ziaristul a anunțat că Barcelona ar fi dispusă să ofere în jurul sumei de 30-35 de milioane de euro pentru transferul atacantului polonez, un contract valabil pe două sezoane, cu încă unul opțional.

