Meciul Real Valladolid - Sevilla, din etapa a 34-a a campionatului Spaniei, s-a încheiat cu 3-0 în favoarea oaspeților, goluri marcate după pauză de Rafa Mir (50), Alejandro Gomez (78) și Jesus Corona (90+3).

Gazdele, care luptă pentru evitarea retrogradării (acum se află pe poziția 17 și au un punct peste primul loc care duce în Segunda Division), au marcat în prelungirile primei părți, dar golul nu a fost validat de arbitru.

Biggest robbery ever seen in football.

Real Valladolid denied a goal on the stroke of half time because the referee blew his whistle as the ball went in.

Real Valladolid are ONE point above relegation and they went on to lose 0-3!pic.twitter.com/kPnTKYqY36