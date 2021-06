Inca o mutare pe ruta City - Barcelona?! Starul lui Guardiola care pune presiune pe conducere pentru a fi lasat sa plece

FC Barcelona i-a transferat pe Kun Aguero si Eric Garcia de la Manchester City, in aceasta vara.

Catalanii nu se multumesc doar cu acesti jucatori si incearca sa il aduca si pe Aymeric Laporte, fundasul cu origini franceze care si-a luat nationalitate spaniola pentru a putea juca pentru nationala lui Luis Enrique. Laporte i-a anuntat deja pe sefii lui City ca isi doreste sa paraseasca echipa.

Conform publicatiei Sport.es, Laporte este nemultumit de numarul de meciuri pe care le-a jucat la City, considerand ca 27 de meciuri jucate in ultimul sezon, dintre care 16 in Premier League si doar 4 in Liga Campionilor sunt prea putine pentru valoarea sa, astfel ca are nevoie de un nou angajament.

Adus in ianuarie 2018, de la Bilbao pentru 65 de milioane de euro, Laporte s-a impus ca titular in sezonul 2018-2019, cand a evoluat in 35 de meciuri in Premier League. In ultimul sezon, spre exemplu, a fost eclipsat de evolutiile excelente ale lui Ruben Dias si John Stones. Totusi, Laporte a fost a treia optiune in centrul apararii in acest sezon, peste Ake sau Garcia.

Laporte ar putea deveni noul lider al apararii catalane, in contextul in care nu este inca sigur ce se va intampla cu Pique. Fundasul a debutat in nationala Spaniei in amicalul cu Portugalia, de pe 4 iunie, incheiat cu scorul de 0-0. Va avea ocazia sa debuteze la EURO luni seara, de la ora 22:00, in direct pe PRO TV si pe voyo.ro, in meciul cu Suedia.