Martin Braithwaite, dupa ce a asistat la drama lui Eriksen: "A fost oribil! Inca sunt afectat"

Martin Braithwaite, 30 de ani, unul dintre fotbalistii danezi care au asistat la drama care l-a avut ca protagonist pe Christian Eriksen, a vorbit despre ceea ce s-a intamplat pe stadionul Parken.

"A fost oribil! Inca sunt afectat dupa cele întamplate, dar cel mai important lucru este ca si-a revenit Christian. Ma simt mai bine pentru ca si el se simte bine acum. Sanatatea este cea mai importanta, a fost o experienta oribila pentru toata lumea.

Mi-e greu sa spun cum am ajuns sa formam acel scut uman. Cumva totul a fost natural, am inteles imediat ca trebuie sa avem grija de Christian si am facut tot ce am putut. A fost ceva unic, sunt mandru de modul in care am reactionat noi, ca si echipa. Nu mai tin minte cum am simtit revenirea pe gazon, cert este ca eram cu mintea in alta parte. Nu era cel mai bun moment pentru un joc de fotbal", a declarat Braithwaite, pentru presa din Danemarca, potrivit Mundo Deportivo.

Meciul Danemarca - Finlanda, de la Euro 2020, a fost intrerupt in minutul 42 după ce mijlocasul Christian Eriksen a suferit un stop cardio-respirator. Dupa 18 minute de resuscitare, jucatorul a fost scos de pe teren cu targa si transportat la spital.