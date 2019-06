In sfarsit are sanse mari sa-si vada visul cu ochii! Perez poate da marea lovitura a verii: 167 de milioane pentru un transfer GALACTIC

Real Madrid insista pentru un transfer la care Florentino Perez viseaza de o buna perioada de timp.

Englezii scriu ca Real incearca din rasputeri sa-l aduca pe Paul Pogba in aceasta vara. "Galacticii" au pregatit 167 de milioane de euro pentru transferul mijlocasului francez, noteaza DailyMirror.

Pogba este dorit si de Juventus, fostul sau club, insa jurnalistii englezi sunt de parere ca Real are cele mai mari sanse de a-l transfera. Dincolo de oferta mai buna decat a celor de la Juventus, "galacticii" mai au un atu important: Zinedine Zidane.

Pogba a venit la Manchester United in 2016, perioada in care a marcat 31 de goluri in 135 de meciuri. A castigat doua trofee alaturi de englezi: Cupa Ligii si Europa League, ambele in primul sau sezon pe Old Trafford.