Credeai ca doar la noi se fac transferuri bizare? Un fotbalist a fost transferat la Real Madrid pentru ca avea rating bun in FIFA

Nu toate transferurile de la cluburile mari sunt facute dupa ce fotbalistii sunt monitorizati cu atentie.

Ramon Calderon, fostul presedinte de pe Bernabeu pune tunurile pe Florentino Perez si povesteste in presa din Spania o intamplare incredibila.

In 2004, Florentino Perez a vrut sa-l aduca la echipa pe Woodgate, dar oamenii care se ocupau de scouting n-au fost de acord. Acesta a spus "Ei nu cunosc niciun detaliu. Woodgate este foarte tanar si are un rating excelent in jocul de FIFA al fiului meu".



Ba mai mult, Woodgate era accidentat in perioada in care a semnat cu Real si a debutat la Madrid intr-un meci cu Bilbao cand a reusit contra-performanta de a inscrie un autogol, iar apoi a fost eliminat. Poate cel mai slab debut al unui fotbalist in tricoul lui Real Madrid.