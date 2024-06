Frustrat că nu joacă la EURO, fratele lui Rashford a vorbit public și l-a făcut praf pe selecționer!

Fratele lui Marcus Rashford, Dwaine Maynard, a postat un mesaj pe rețelele de socializare imediat după ce Anglia a terminat la egalitate, 1-1, cu Danemarca, care a devenit rapid viral.

În meciul desfășurat la Frankfurt, Harry Kane a deschis scorul pentru Anglia, însă Danemarca a răspuns printr-un șut spectaculos de la 25 de metri al lui Morten Hjulmand, care a stabilit scorul final înainte de pauză. Deși Anglia a dominat posesia în a doua repriză, ocaziile clare au lipsit.

Cu toate acestea, deciziile tactice ale selecționerului Gareth Southgate au stârnit controverse, mai ales după ce acesta i-a înlocuit atât pe Saka, cât și pe Kane, fără a obține rezultatele dorite. În final, Anglia a trebuit să se mulțumească cu un punct din această confruntare.

Unul dintre absenții notabili din lotul Angliei pentru acest turneu este Marcus Rashford. În ciuda faptului că a avut un sezon impresionant cu Manchester United în 2022/2023, cu care a marcat 30 de goluri în toate competițiile și a câștigat FA Cup, Rashford a avut dificultăți în sezonul recent încheiat, reușind doar opt goluri. Aceste performanțe fluctuante l-au făcut pe selecționerul Southgate să îl excludă din echipa provizorie de 33 de jucători.

După remiza cu Danemarca, Dwaine Maynard, fratele și agentul lui Rashford, a postat pe Instagram unde și-a exprimat frustrarea fața de situația Angliei în paralel cu lăsarea acasă a superstarului englez.

"Este greu să stai și să privești când știi sincer că omul tău ar putea face diferența!", a postat fratele lui Rashford pe Instagram.

???????????????????????????????? Marcus Rashford’s brother and agent: “It's hard to sit and watch when you honestly believe your man could make a difference”. pic.twitter.com/vz3TAD2fsR