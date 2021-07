Este "obsesia" catalanilor pentru Cristian Ronaldo reala?! Ce au observat ziaristii ca exista in vestiarul Barcelonei

Numele lui Cristiano Ronaldo este prezent in vestiarul Barcelonei.

Cel mai mare rival al clubului catalan din istorie, Cristiano Ronaldo, a parasit-o pe Real Madrid in urma cu 3 ani, insa echipa cu care s-a batut pentru trofee timp atat sezoane nu l-a uitat si inca are o bucata de ziar cu numele sau in vestiar.

Mai exact, The Sun vorbeste despre o poza in care apare ziarul AS, apropiat de Real Madrid, in care sta scrisa o stire despre Ronaldo, care a fost depistat pozitiv cu coronavirus, chiar inaintea duelului dintre Juventus si Barcelona din sezonul precedent al grupelor Champions League.

Numele portughezului serveste ca si motivatie pentru catalani, dar in aceasta instanta este dat si exemplu de catre staff-ul clubului, in sensul in care indiferent de nume poti face greseli si poti fi afectat, atat tu, cat si echipa la care joci.