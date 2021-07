Ronaldo, inca un an la Juventus? Salariul propus e de 3 ori mai mic decat al lui Messi, redus cu 50%

Dupa mai bine de doua saptamani de speculatii, Lionel Messi a ajuns la o intelegere cu FC Barcelona si, potrivit informatiilor prezentate de presa din Spania, argentinianul va continua pe Camp Nou pentru inca cinci ani. Contractul lui a expirat la 30 iunie, iar clubul catalan a fost nevoit sa gaseasca o solutie de compromis si intelegere din partea lui Messi pentru a ajunge la un acord financiar mult mai mic fata de cel precedent, din cauza problemelor financiare.

Starul argentinian a fost de acord cu o reducere de 50% a salariului pentru urmatorii cinci ani, dar chiar si asa suma pe care o va castiga este una impresionanta. Messi va castiga aproximativ 72 de milioane de euro pe an fata de cele 140 de milioane anual pe care le-a incasat in ultimii patru ani.

De cealalta parte, Cristiano Ronaldo intra in ultimul an de contract la Juventus. Desi s-a scris in nenumarate randuri ca ar fi dorit de PSG sau Manchester United, portughezul se pare ca va ramane in Italia pentru inca cel putin un an.

#Juventus and #CristianoRonaldo are set to discuss the contract extension until 2023 in the coming weeks (now the contract expires in 2022) in which #CR7 could spread his salary (€31M net) on 2-years (€20M/year). #transfers