Eden Hazard vorbeste despre lupta cu kilogramele: "Am cantarit si 80 de kg in vara!" Care este echipa pe care o va REFUZA intotdeauna si unde ar juca in Ligue 1

Eden Hazard a vorbit despre transferul sau la Real Madrid, dar si despre lupta cu kilogramele in plus, despre care s-a tot scris.

Atacantul lui Real Madrid a oferit un interviu in L'Equipe in care a vorbit despre momentul transferului la Real, echipa pentru care nu ar juca niciodata si perioada in care pierduse controlul kilogramelor.

"Cand eram la Lille, puteam sa semnez cu Real Madrid. Aveam 21 de ani si voiam sa incerc Anglia.

Zidane mi-a influentat stilul de joc foarte mult, iar cand am venit la Real Madrid, mi s-a indeplinit un vis. Inainte de un meci vine mereu la mine si imi spune: "Fii fericit!".

Cand sunt in vacanta, sunt in vacanta. Ma ingras rapid, dar slabesc la fel de rapid. Intr-o zi proasta, cantaresc 77 de kilograme, in vara aveam 80, pe care le-am pierdut in 10 zile.

Nu voi ajunge niciodata la PSG. De fiecare data cand m-au contactat, am refuzat. Daca ma voi intoarce in Ligue 1, va fi la Lille. De fiecare data am refuzat PSG-ul", a declarat Eden Hazard in L'Equipe.