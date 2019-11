Declaratii SENZATIONALE despre Hazard: "Daca vrei ca un cal sa piarda o cursa, ii adaugi doua kilograme!" Un mare antrenor critica forma belgianului

Eden Hazard nu trece printr-o perioada buna la Real Madrid.

Belgianul nu se regaseste de cand a venit la Real Madrid. Arsene Wenger, cel care s-a confruntat in numeroase randuri cu Eden Hazard, din pozitia de antrenor al lui Arsenal, a vorbit despre forma acestuia intr-un interviu acordat pentru beIN Sports.

"Simt ca inca nu am vazut pericolul pe care il simteam in Anglia in privinta lui Hazard. Nu este bine, din punct de vedere fizic, dupa ce a fost accidentat. Nu este un jucator care sa ma fi impresionat in mod particular, insa ii lipseste increderea pe care o avea la Chelsea.

Cred ca are aceasta stare din motive fizice, nu pentru ca a schimbat tara, cultura sau echipa. A venit la Real cantarind mai mult. Daca vrei ca un cal sa piarda o cursa, ajunge sa ii adaugi doua kilograme", a declarat Arsene Wenger pentru beIN Sports.