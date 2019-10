ULTIMA ORA! HAZARD e OUT din lotul lui Real Madrid! Zidane a decis sa il scoata din echipa! Motivul din spatele deciziei

Din articol Lotul pe care Zidane il are la dispozitie pentru meciul cu Mallorca:

Eden Hazard nu a fost inclus in lotul celor de la Real Madrid pentru meciul cu Mallorca.

Real Madrid va disputa in aceasta seara, meciul cu Mallorca in deplasare, in cadrul etapei a 9-a din La Liga. Pentru aceasta partida, Zidane nu se va putea baza Carvajal, Bale, Modric, Kroos, Lucas Vazquez, Nacho si Asensio, iar acestei liste de indisponibili se alatura si belgianul Eden Hazard, care a devenit tata pentru a 4-a oara si a hotarat sa stea alaturi de familie. Zidane a fost de acord sa il invoiasca pe Hazard astfel ca starul belgianu nu va fi in lotul galacticilor.

Madrilenii sunt neinvinsi in La Liga in acest sezon si ocupa primul loc in clasament cu 18 puncte dupa 8 meciuri. De partea cealalta, Mallorca se afla pe locul 18 in clasament, cu doar 7 puncte dupa 8 etape.

Meciul dintre Mallorca si Real Madrid este in aceasta seara de la ora 22:00.

Lotul pe care Zidane il are la dispozitie pentru meciul cu Mallorca:



Portari: Courtois, Areola, Altube

Fundasi: Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Odriozola, Mendy

Mijlocasi: Casemiro, Valverde, James Rodriguez, Isco

Atacanti: Benzema, Jovic, Brahim, Mariano, Vinicius, Rodrygo

