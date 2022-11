Eden Hazard, mesaj sincer pentru fanii lui Real Madrid: ”Îmi pare rău, prieteni! Nu e ușor”

Belgianul a fost văzut ca înlocuitorul lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid, dar evoluțiile sale au fost mult sub așteptări. Hazard a dezvăluit că ar fi dispus să plece de pe ”Bernabeu” dacă șefii clubului îi vor cere acest lucru.

„Mesaj pentru Real Madrid? Îmi pare rău, prieteni. Încerc, dar... îmi pare rău. Am încă un un an și trebuie să demonstrez, dar nu e ușor. Nu joc, vreau să joc mai mult...”, a spus Hazard, pentru Marca.

Eden Hazard: "Madrid fans, I'm sorry. It's not easy, I don't play, I want to play more. I'm really sorry for what happened", tells Marca ⚪️ #RealMadrid

"At Chelsea, played hundred of games, without injuries. At Madrid, I've all of these injuries. It’s something I can’t explain". pic.twitter.com/lR2AJCZ14A