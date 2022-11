Eden Hazard, primul interviu pentru presa din Spania, după trei ani la Real Madrid: ”Dacă clubul îmi spune asta, trebuie să accept”

Belgianul a fost văzut ca înlocuitorul lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid, dar evoluțiile sale au fost mult sub așteptări. Hazard a dezvăluit că ar fi dispus să plece de pe ”Bernabeu” dacă șefii clubului îi vor cere acest lucru.

Este exclus ca Hazard să plece de sub comanda lui Carlo Ancelotti în această iarnă. În schimb, despărțirea s-ar putea petrece în vara anului 2023.

Eden Hazard: ”Dacă clubul îmi spune asta, trebuie să accept”

„În ianuarie e imposibil, pentru că am familie și îmi place orașul. Dar în vară e posibil să plec. Mai am un an de contract și este decizia clubului. Dacă clubul îmi spune ”Eden, mulțumim pentru acești patru ani, dar trebuie să pleci”, trebuie să accept asta pentru că e normal. Dar mi-ar plăcea să joc mai mult, să arăt mai mult, pentru că sunt un jucător bun.

(...)

Am jucat multe meciuri în zece ani, șapte în Premier League. Sunt momente în viață când ai mai puțin noroc într-un meci, o accidentare... trebuie să-ți înțelegi calea în viață. Poți schimba lucruri în viață, dar cred că multe sunt din cauza ghinionului, puțin și din cauza coronavirusului și din cauza izolării”, a spus Eden Hazard, în interviul acordat pentru Marca.

S-a vorbit inclusiv despre o posibillă revenire a sa în Premier League, dar nu la Chelsea, ci la Aston Villa, acolo unde ar fi dorit de Unai Emery, scriu britanicii de la Daily Star.

În acest sezon, Eden Hazard a adunat doar 6 prezențe, 3 în La Liga și 3 în UEFA Champions League, în care a reușit să și marcheze un gol și să ofere o pasă de gol, cu Celtic.

Dacă s-ar transfera la Aston Villa, extrema belgiană ar avea cu totul și cu totul alte obiective decât al Real Madrid. În prezent, după 14 etape, noua echipă a lui Unai Emery a adunat doar 15 puncte și se află pe locul 13 în Premier League.