Doar 8 echipe au reusit sa scape fara sa primeasca gol de la Messi! Cifrele impresionante ale argentinianului

Golul reusit de Messi impotriva lui Cadiz inseamna ca doar 8 echipe au scapat fara gol primit de la argentinian in toata cariera lui la echipa de club.

Pana duminica, omul care a castigat in cariera 6 Baloane de Aur nu reusise niciodata sa inscrie impotriva lui Cadiz, dar punctat din penalty, scor 1-1. In cei aproape 17 ani de cand a debutat in fotbalul profesionist, Messi a marcat 655 de goluri in 762 de meciuri.

De asemenea, el a reusit sa puncteze impotriva a 69 din cele 78 de echipe impotriva carora a jucat. Doar 8 echipe au scapat fara sa primeasca gol de la decarul Barcei. Inter Milano este cel mai mare nume de pe lista, iar in cele 4 meciuri jucate impotriva lor, nu a inscris niciodata. Desigur, el nu amarcat nici impotriva lui: Rubin Kazan, Benfica, Udinese, Al Saad, Xerez, Murcia si Gramenet.

Gramenet a invins echipa Barcei condusa la acel moment de Frank Rijkaard, in Copa Del Rey, la cea de a treia aparitie oficiala a lui Lionel Messi. Argentinianul a avut dificultati in a marca impotriva lui Chelsea si Liverpool, dar s-a revansat in ultimii ani.

El are un record impresionant in meciuririle jucate impotriva echipelor de top 6 din Premier League, marcand 26 de goluri in 34 de meciuri. Recordul este uimitor, deoarece nu a jucat niciodata in Anglia.