Real Madrid da LOVITURA! Unul dintre cei mai promitatori fotbalisti ai Europei este cu un pas in echipa lui Zidane! Transferul se poate face GRATIS: cum e posibil

Real Madrid poate profita de pe urma pandemiei de Covid-19 si Zidane are ocazia sa aduca unul din jucatorii pe care ii doreste.

Rayan Cherki (16 ani) evolueaza pentru Lyon si este considerat unul dintre cei mai promitatori jucatori ai fotbalului din Europa.

Pustiul are 12 prezente in tricoul francezilor in acest sezon si in ciuda varstei fragede este evaluat deja la 18 milioane de euro, conform Transfermarkt.

Zidane l-a monitorizat atent pe Cherki si acum il poate lua gratis.

Sezonul din Ligue 1 a fost oficial inghetat, iar PSG a fost desemnata campioana Frantei.

In urma acestei decizii, Lyon a incheiat stagiunea pe locul 7 si rateaza calificarea in cupele europene pentru prima oara in ultimii 25 de ani.

Potrivit spanililor de la Marca, aceasta decizie le poate da si o alta lovitura sefilor de la Lyon.

Cherki ar avea in contract o clauza care ii permite sa plece gratis la orice club din afara Frantei daca echipa va rata cupele europene.

Real Madrid ar fi nevoita sa plateasca doar indemnizatia de formare a fotbalistului, iar asta ar provoca o paguba uriasa in bugetul lui Lyon, club care solicita cel putin 60 de milioane de euro in schimbul tanarului mijlocas ofensiv.

3 goluri si 2 pase de gol are Cherki pentru Lyon in toate competitiile din acest sezon.

In noiembrie 2019 reusea sa debuteze si in Champions League, in infrangerea cu 2-0 in fata lui Zenit.

Cele mai tari momente ale lui Rayan Cherki la Olympique Lyon

Presedintele lui Lyon ameninta cu judecata

Jean-Michel Aulas spune ca va da in judecata liga pentru a cere despagubiri:

"Decizia luata reprezinta pentru noi o mare pierdere de oportunitati, in termeni financiari vorbind, fiind vorba de zeci de milioane euro, bani pe care-i vom solicita in instanta", a spus Jean-Michel Aulas intr-un interviu pentru AFP.

Cherki reusea o dubla pentru Lyon in Cupa Frantei, in victoria cu 4-3 in fata lui Nantes