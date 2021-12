Sebastian Dubarbier, de la Champions League și dueluri cu Messi și Ronaldo, la o carieră de cântăreț: ”România, un tren pe care nu puteam să-l las să treacă”

Au urmat două Cupe, o Supercupă, un transfer în Ligue 1, la Lorient, și meciuri în La Liga cu Barcelona și Real Madrid. Dubarbier a jucat pe marile stadioane din Europa, dar a rămas cu gândul la România.

La 35 de ani, fostul jucător de bandă stângă s-a retras din activitate și a început o nouă carieră, în muzică. ”Seba Dubar”, după numele său de scenă, a scos deja două piese pe canalul său de YouTube. În ultimul videoclip apare cu medaliile câștigate în Gruia!

Din Argentina, Dubarbier transmite, într-un interviu acordat pentru www.sport.ro, cele mai calde gânduri către România, țara în care a avut cele mai mari performanțe din carieră. ”Sper să mă întorc în viitor și să ară ce-mi place să fac azi”, a spus, printre multe altele, sud-americanul.

Dubarbier s-a lăsat de fotbal și s-a apucat de muzică!

Sport.ro: Ce face astăzi Sebastian Dubarbier? Au trecut 12 ani de când ai plecat de la CFR Cluj.

Sebastian Dubarbier: După un an dificil pentru întreaga lume, mi-am agățat ghetele în cui și am început să mă dedic complet muzicii, care m-a acompaniat tot timpul când jucam fotbal.

Am văzut că ai o nouă carieră în muzică. Poți să ne spui cum merge pentru tine?

E pasiunea mea, încă de când aveam 20 de ani cânt la chitară, iar la 27 de ani am început să-mi compun propriile melodii. Putem spune, mulțumită pandemiei de COVID-19, că am putut lua decizia de a-mi schimba cariera.

Mai joci fotbal?

Evident! În fiecare săptămână cu prietenii, mă distrez și mă mențin în formă.

”România, un salt uriaș în cariera mea!”

Cum vezi acum, după atâția ani, transferul tău în România?

Venirea în România a fost un salt uriaș în cariera mea! Nu era un tren pe care să-l las să treacă. Mai mult sau mai puțin, a juca în Europa este un vis pe care îl avem mulți dintre noi, cei care jucăm fotbal.

78 de meciuri are Dubarbier pentru CFR Cluj, în toate competițiile (13 goluri și trei assist-uri).

Dubarbier a plecat de la CFR Cluj în februarie 2010, la Lorient, pentru 1,5 milioane de euro.

Îți e dor de România?

Da! Îmi e dor de iubirea și de aprecierea oamenilor.

Poți să-mi spui cea mai frumoasă amintire din perioada petrecută la CFR?

Păstrez cele mai bune amintiri. Nu doar că am fost campion pentru prima dată în carieră, dar să văd bucuria și recunoștința tuturor celor care au sărbătorit pentru prima dată un campionat este pur și simplu ceva ce nu poate fi uitat. Pe lângă faptul că am avut ocazia să joc în Liga Campionilor, care este cea mai importantă competiție în care am jucat în cariera mea.

Cu CFR, Dubarbier a jucat în toate meciurile din Liga Campionilor (2008-2009), cu Chelsea, AS Roma și Bordeaux.

Ai fost vreodată aproape de revenirea în România?

Nu am avut oportunitatea, mi-ar fi plăcut. Sper să am posibilitatea să mă întorc în viitor și să pot arăta ceea ce îmi place atât de mult astăzi.

Mai vorbești cu foștii colegi de la CFR?

Da, avem un grup de WhatsApp.

Dueluri cu Messi și Ronaldo în La Liga + orașul din România care l-a ”vrăjit”

După perioada de la CFR Cluj a urmat un alt capitol frumos din cariera ta, în Spania. Îți amintești prima întâlnire cu Messi? Am văzut că ai o poză cu el.

Bineînțeles. Prima mea întâlnire cu Leo a fost când jucam la Cordoba, într-un meci din Copa del Rey. Fotografia este după o altă întâlnire, când jucam la Almeria, într-un meci din La Liga. Pot să zic ceva despre el și nu s-a spus deja? Un animal! Cel mai bun! A fost doar un salut între doi argentinieni care se întâlnesc în orice domeniu din lume.

Sebastian Dubarbier a strâns 59 de meciuri în La Liga, nouă în Copa del Rey și 99 în Segunda Division. Cu Barcelona s-a întâlnit de cinci ori, iar cu Real Madrid de trei ori.

Real Madridul lui Ronaldo sau Barcelona lui Messi? Care a fost mai bună?

Barcelona lui Messi, nu e nimic mai mult de spus.

Unde ți-ai cumpăra o casă în România? Care parte din țară ți-a plăcut cel mai mult?

În Brașov. Mă încântă peisajul montan și arhitectura.

Ai un mesaj pentru fostul tău coleg Culio? El încă joacă pentru CFR Cluj. La fel și Deac.

Suntem prieteni, ținem legătura. Îi trimit o mare îmbrățișare și îi doresc tot ce-i mai bun!