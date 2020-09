Dembele l-a infuriat deja pe Koeman la Barcelona! Campionul mondial a incalcat una din regulile strice ale antrenorului

Din articol Cele mai tari goluri marcate de Dembele la Barcelona

Ousmane Dembele (23 de ani) a comis-o din nou la unul dintre antrenamentele Barcelonei.

Dembele a intarziat din nou la antrenamentul Barcelonei. Ronald Koeman pune mare pret pe punctualitate si din aceasta cauza a stabilit ca toti fotbalistii sa fie prezenti la baza cu o ora inainte de inceperea pregatirii.

Dembele a fost surprins de camerele de filmat si potrivit Mundo Deportivo, francezul a intarziat cu 15 minute.

‼️ Dembélé llega 15 minutos tarde a la Ciutat Esportiva ⏲️ El entrenamiento era a las 11 horas y la plantilla estaba citada a las 10 h., pero el francés se presentó a las 10.15 h., según imágenes de Cuatrohttps://t.co/kg14XY05BV — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 28, 2020

Fost campion mondial cu Franta in 2018, Dembele nu este la prima abatere si a mai intarziat deja o data in mandatul scurt al lui Ronald Koeman.

Mai mult, atacantul a avut probleme si cu fostii sai antrenori tot din cauza indisciplinei. In sezonul 2018-2019, Dembele a lipsit de la un intreg antrenament al Barcelonei din cauza ca nu a putut sa se trezeasca, au mentionat jurnalistii de la as.com.

Dembele a evoluat 20 de minute in partida Barcelona - Villareal, castigata de catalani cu 4-0. Francezul l-a inlocuit pe Ansu Fati in minutul 70, pustiul care reusise o dubla in prima repriza.

Cele mai tari goluri marcate de Dembele la Barcelona

Tweet Barcelona Citeste si: