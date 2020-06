"De ce nu castigam in deplasare? Intrebati-l pe antrenor!" Atac la Setien dupa ce a marcat doua goluri cu Celta?! Reactia neasteptata a lui Suarez

Barca a facut 2-2 la Vigo, cu Celta, iar Real poate pune doua puncte peste marea ei rivala daca o bate maine seara pe Espanyol.

Suarez a marcat de doua ori cu Celta din pasele lui Messi. Aspas i-a adus un punct Celtei cu golul sau din minutul 88. Intrebat ce impresii are despre joc, Suarez si-a recunoscut frustrarea: "Am o senzatie negativa, am pierdut doua puncte mai mult decat importante. Acum trebuie sa asteptam ca Real Madrid sa piarda puncte undeva. Suntem frustrati!"

Intrebat de ce nu reuseste Barca sa se impuna in deplasari, Suarez i-a pasat raspunsul antrenorului Setien: "Pentru asta sunt antrneorii, ca sa analizeze situatiile de genul asta. Noi dam totul pe teren si ramanem cu senzatia ca pierdem mult mai usor puncte in deplasare decat o faceam in alte sezoane."

Barca are in continuare un program mai dificil decat al marii rivale: "Avem meciuri grele in continuare. Stiam ca deplasarea de la Vigo e una dintre cele mai complicate, alaturi de cea de la Villarreal. O avem pe Atletico acasa. Am pierdut puncte si trebuie sa corectam lucrurile ca sa incercam sa fim mai buni."



Barcelona are un punct peste Real, dar si un meci mai mult jucat. Pana la finalul campionatului, catalanii mai au de disputat 6 meciuri.