Cum a ajuns Gica Popescu la Barcelona! Dezvaluirile fostului capitan al catalanilor! "Tottenham nu voia sa renunte"

Gica Popescu a explicat cum s-a realizat transferul la Barcelona.

In vara anului 1995, Barcelona voia sa il cumpere pe Gica Popescu de la Tottenham. Visul fundasului roman era sa joace pe Camp Nou, insa negocierile intrasera in impas din cauza sumei de transfer. Popescu a fost dispus sa renunte la o parte din contract, doar sa ajunga in Spania.

"Cand am plecat de la Tottenham la Barcelona am renuntat la 400.000 de dolari. Tottenham nu voia sa renunte, Barca nu voia sa plateasca si atunci i-am zis agentului ca din suma pe care eu o castig in patru ani ia 400.000 de dolari si pune-o la transfer. Castig eu mai putin cu 400.000 de mii in patru ani si asa s-a facut transferul. Au zis ok, iti luam 400.000 din contract si s-au dus la Tottenham si s-a facut transferul. Dar eu mergeam la Barcelona. Renuntam la jumatate din contract ca sa joc la Barcelona", a spus Gica Popescu la Telekom Sport.

Fostul capitan al nationalei a spus ca un fotbalist se simte implinit in momentul in care castiga o Cupa Europeana, iar acest lucru ar fi putut fi realizat la o echipa precum Barcelona, dupa ce o refuzase pe Real Madrid cinci ani mai devreme.

"Eu mereu am spus ca un fotbalist se simte implinit cand ia o CUpa Europeana si participa la un Campionat European. Era greu sa iau o Cupa Europeana cu o alta echipa si nu puteam da cu piciorul Barcei dupa ce dadusem in '90 cu piciorul la Real Madrid. Era a doua greseala pe care as fi facut-o. Si am ales sa fac performanta", a povestit Popescu.