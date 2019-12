Coutinho nu joaca in echipamentul original la Bayern! Motivul este unul INCREDIBIL

Mijlocasul brazilian e nevoit sa joace cu un tricou replica la meciurile de acasa.

Potrivit siteului oficial Bundesliga, Philippe Coutinho nu imbraca tricoul original al bavarezilor, pentru ca ii este prea larg! Sponsorul tehnic al lui Bayern a livrat tricourile originale la inceputul sezonului, insa niciunul pe masura micutului brazilian, care are 1.72m inaltime.

Astfel, Coutinho este nevoit sa joace cu un tricou de copii, replica, pe care si fanii il pot achzitiona din magazinul echipei. Problema apare doar la echipamentul rosu, cele de deplasare si de antrenament fiind potrivite pentru brazilian.

Phillipe Coutinho, venit sub forma de imprumut de la Barcelona, a fost omul meciului in ultima etapa cu Werder Bremen, contribuind masiv in victoria cu 6-1: a marcat un hatrick si a dat 2 pase decisive.