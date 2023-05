Conducerea Barcelonei a dezvăluit de ce depinde revenirea lui Leo Messi pe Camp Nou

Catalanii și-au asigurat locul întâi în campionat încă din etapa a 35-a, când s-au impus în meciul din deplasare, cu Espanyol Barcelona.

Astfel, rezultatul din meciul de pe Camp Nou cu Real Sociedad n-a mai contat. Oaspeții au câștigat cu 2-1 și păstrează șanse pentru un loc care să asigure prezența în Champions League în sezonul următor.

Imediat după meci, șefii Barcelonei au fost întrebați despre posibila revenire a lui Leo Messi. După Joan Laporta, și Rafael Yuste, vicepreședintele catalanilor, a dat răspunsul. Conducerea de pe Camp Nou spune că totul depinde de decizia pe care o va lua starul argentinian.

”Mi-ar plăcea ca Leo Messi să se întoarcă aici. Bineînțeles că asta depinde de decizia lui, dar ne-ar plăcea să-l avem înapoi”, a spus conducătorul Barcelonei, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

Barça vice president Rafa Yuste: “I’d love for Leo Messi to return here. Of course it depends on his decision, but we’d love to have Leo back”. ???????? #FCB

“We hope for Messi here next season”. pic.twitter.com/NRrwwEJSvX