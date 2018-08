Cea mai tare PREZENTARE de jucator! MAGICIANUL l-a facut sa apara pe stadion! VIDEO

Santi Cazorla a revenit dupa 8 operatii suferite in ultimii ani.

Jucatorul spaniol a avut parte de o prezentare speciala la Villarreal, echipa la care a ajuns dupa ani de chin la Arsenal.

Spaniolii au adus un magician care l-a facut pe jucator sa apara intr-un tub special.



Santi Cazorla a revenit pe teren dupa 636 zile si a jucat primele sale minute la Villarreal, intr-un meci amical cu Hercules Alicante.

Fost jucator la Arsenal pana la finalul sezonului trecut, Cazorla a suferit opt operatii la glezna care i-a produs probleme persistente, iar doctorii i-au spus ca va fi norocos daca va merge normal. Fostul international spaniol a suferit grefe de piele de pe brat pentru a acoperi cicatricile de la glezna.

Joi, Cazorla a intrat ca rezerva in repriza a doua a meciului dintre Villarreal si Hercules, la 636 zile dupa ultima sa aparitie pe teren in octombrie 2016.



''Sa te simti din nou ca un fotbalist este ceva foarte special. Fanii mi-au dat puterea sa trec prin toate momentele rele. Am revenit la antrenamente si am jucat un meci la un nivel bun. Pentru mine era ceva incredibil acum 20 de luni. Sunt concentrat sa fiu 100% pregatit fizic si sa face ceea ce imi place: sa joc fotbal'', a declarat Cazorla, 33 ani, care este in teste la fosta sa echipa Villarreal.

Mijlocasul spaniol, care a mai evoluat in cariera sa pentru Recreativo Huelva si Malaga, a castigat patru trofee cu Arsenal Londra in 6 ani: doua Cupe ale Angliei (2014, 2015) si doua Cupe ale Ligii Angliei (2014, 2015). Ca international, el are in palmares doua titluri de campion european cu nationala Spaniei (2008, 2012), pentru care a marcat 14 goluri in 77 de meciuri.