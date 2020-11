VIDEO | Cea mai SINCERA declaratie de dragoste din lume! "Messi te iubesc mai mult decat tatal tau!" Cum a reactionat starul Barcelonei

Leo Messi (33 ani) a 'spart ghinionul' in acest sezon si a reusit primul gol din actiune impotriva lui Betis, in ultimul meci de campionat.

Starul argentinian a jucat 10 meciuri in tricoul Barcelonei in acest sezon si a inscris de 5 ori, insa doar din penalty. Introdus in teren pe parcursul partii secunde cu Betis, Leo a reusit primul gol din actiune in minutul 82, cand a primit balonul in careu de la Sergi Roberto si a trimis un sut puternic spre poarta lui Claudio Bravo, care nu a putut face nimic pentru a respinge balonul. Messi mai inscrisese un gol in minutul 61, dar din penalty.

Recent, starul argentinian a avut partea de cea mai frumoasa declaratie de dragoste din partea unui fan. Fotbalistul Barcelonei se afla in masina, iar de afara era asaltat de catre fani.

Un fan ii spune: "Te iubesc", iar apoi continua cu: " Te iubesc mai mult decat tatal tau". Messi a zambit dupa cele auzite si i-a salutat pe sustinatorii de afara.

In ultimul meci de campionat, Barcelona s-a impus cu 5-2 in fata lui Betis. Catalanii sunt deocamdata in clasament pe locul 8, cu 11 puncte, dar doar cu 7 meciuri jucate.