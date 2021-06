Contractul lui Messi expira in aceasta noapte! Ce borna istorica atingea starul argentinian in aceeasi zi a anului trecut

Starul argentinian al Barcelonei reusea o performanta uriasa in urma cu fix un an. Intr-un meci cu Atletico Madrid, Messi executa un penalty in stilul Panenka si marca golul cu numarul 700 din cariera.

Dupa un an, sextuplul castigator al Balonului de Aur si-a mai trecut in cont alte 47 de reusite.

Contractul lui Messi cu Barcelona expira in aceasta seara si starul Barcelonei nu da niciun semn ca se grabeste sa semneze noua intelegere. Laporta indeamna la calm si pare convins ca Messi va semna prelungirea contractului cu Barca.

One year ago today Lionel Messi slotted home a Panenka-style penalty, taking him to 7️⃣0️⃣0️⃣ career goals.

A year later and he's already moved on to 7️⃣4️⃣7️⃣ ???? pic.twitter.com/mPQTZOslmA