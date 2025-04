Catalanii și galacticii s-au întâlnit pe ”Estadio de La Cartuja” în finala Copa del Rey, într-un meci care s-a decis abia în minutul 116 al prelungirilor, după ce Jules Kounde i-a luat fața lui Brahim Diaz în urma unei pase trimise de Luka Modric în interior.



Carlo Ancelotti, reacție categorică despre eroarea lui Diaz care a costat-o cupa pe Real Madrid



La conferința de presă de după meci, Carl Ancelotti a vorbit despre eroarea comisă de Diaz, dar și despre maniera în care elevii săi au jucat în El Clasico, sugerând că Real Madird chiar a avut partida sub control.



”A fost un meci bun. Prima repriză a fost dificilă pentru noi, a doua a fost mult mai bună. Am avut meciul sub control, dar o minge în spatele nostru a complicat lucrurile.



Am fost foarte aproape, trebuie să continuăm să luptăm și să ne zbatem. Am jucat bine în această seară și nu am ce să reproșez echipei. Dacă am fi câștigat, nu ar fi fost un scandal. În repriza a doua am fost mai aproape de adversarii noștri.



Ne doare că nu am putut ridica trofeul, dar nu avem nimic de reproșat. Ne-am făcut treaba.



(n.r. întrebat despre eroarea lui Diaz) Brahim a crezut că Luka putea să ajungă la mingea trimisă în spatele lui, așa că i-a pasat o minge joasă. Sunt detalii mici care uneori nu costă nimic, iar alteori costă mult”, a spus Ancelotti, potrivit Marca.



FC Barcelona - Real Madrid 3-2



Pedri a deschis scorul în minutul 28, în urma assist-ului provenit de la Lamine Yamal. În actul secund, Real Madrid a restabilit egalitatea în minutul 70, prin Kylian Mbappe.



Aurelien Tchouameni i-a dus pe galactici în avantaj șapte minute mai târziu, dar Ferran Torres (84') a dus jocul în prelungiri, unde Jules Kounde a pus cireașa pe tort în minutul 116.