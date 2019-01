Capitanul paraseste corabia! Diego Godin pleaca de la Atletico Madrid! Destinatie surpriza pentru uruguaian!

Diego Godin paraseste formatia lui Simeone.

Atletico Madrid isi pierde in aceasta iarna capitanul, pe uruguaianul Diego Godin. Fundasul de 32 de ani va fi transferat in Italia, la Inter Milano.

Sky Sport Italia anuntase ca Inter il va aduce gratis in vara pe Godin pentru ca intra in ultimele 6 luni de contract, dar fundasul s-a inteles pentru un transfer in aceasta perioada de mercato. Godin va semna un contract valabil doi ani, cu optiune de prelungire pentru inca unul si va castiga 5,5 milioane de euro pe sezon. Uruguaianul este considerat unul dintre cei mai buni fundasi din lume, fiind dorit si de Juventus sau Manchester United.

Conform politicii de la Atletico Madrid, jucatorii care depasesc varsta de 30 de ani, nu pot obtine o prelungirle a contractului pentru mai mult de un an. In formatia lui Simeone, Godin nu este singurul fundas cu experienta care se afla la final de intelegere. Filipe Luis si Juanfran pot parasi si ei formatia din capitala Spaniei.