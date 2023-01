"L-am lovit și nu a căzut!" Diego Godin, întrebat cine i-a fost adversarul mai dificil: Messi sau Ronaldo?

Fost căpitan la Atletico Madrid, uruguayanul Diego Godin (36 de ani / 1,87 m) evoluează în prezent la Velez Sarsfield, în Argentina.

Jucător emblematc al lui Atletico Madrid, Diego Godin a dus lupte aprige în La Liga cu mari fotbaliști ai lumii. Întrebat în cadrul unui interviu despre despre dezbaterea clasică "Messi sau Cristiano Ronaldo?", uruguayanul a nuanțat și a oferit exemple din duelurile sale cu fostele vedete de la FC Barcelona, respectiv Real Madrid.

Diego Godin: "Am reușit să ne luptăm cu generația acestor monștri"

"Pentru mine a fost mai greu să-l marchez pe Messi. Suntem contemporani. Am avut ghinionul să mă lupt cu amândoi în Europa. Ne-au luat câteva titluri la Atlético de Madrid. Fără Messi la Barcelona sau Cristiano la Real Madrid, am mai fi avut un titlu în Spania și poate o Ligă a Campionilor. Am reușit să ne luptăm cu generația acestor monștri", a explicat Godín, potrivit ESPN.

Uruguayanul cotat în prezent la 700.000 de euro a adăugat: „Talentul lui Messi se vedea. Cu sau fără spații, felul în care se întoarcea și pleca de pe loc, viziunea jocului, felul în care... toate erau diferite. Uneori nici nu apucat să-l prinzi.

A fost o vreme când l-am lovit și nu a căzut! El cădea și se ridica, se mai și înfuria!", a mai spus Diego Godin.