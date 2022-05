Real Madrid, transfer de 80 de milioane de euro după ce l-a ratat pe Mbappe! Cluburile s-au înțeles

După ce l-a pierdut pe Kylian Mbappe, pe care-l putea lua gratis, Real Madrid s-a reorientat către altă ”perlă” din Ligue 1. Tchouameni va fi transferat pe ”Bernabeu” în schimbul sumei de 80 de milioane de euro, notează RMC Sport.

De serviciile lui Tchouameni mai era interesată și Liverpool, dar acesta a refuzat formația de pe Anfield și a ales un transfer pe ”Santiago Bernabeu”.

Francezul cu cetățenie cameruneză joacă la AS Monaco din 2020, atunci când a fost transferat de la Bordeaux pentru 18 milioane de euro.

Aurélien Tchouaméni has already communicated to his teammates the intention to join Real Madrid, as per @JulienMaynard. He dreams of Real. ⚪️⭐️ #RealMadrid

Price will be way more than €50m, still to be negotiated - Real Madrid plans have changed after Mbappé’s refusal. pic.twitter.com/YrWyK3bwcG