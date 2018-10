BOMBA! S-a aflat planul secret al Realului! Ce super golgheter vor sa transfere in pauza de iarna

Real Madrid are nevoie de un golgheter dupa plecarea lui Ronaldo.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X!

Portughezul a plecat la Juventus si si-a luat si golurile cu el. Campioana Europei sufera de o seceta istorica de goluri, iar conducerea clubului a decis sa investeasca masiv in transferul unui atacant in pauza de iarna.

Emisiunea El Chiringuito din Spania anunta ca polonezul Piatek este transferul vizat de madrileni in pauza de iarna. Varful in varsta de 23 de ani e golgheterul Italiei si marea surpriza din acest sezon in Serie A. El a ajuns in vara de la Cracovia pentru 5 milioane de euro si este deja si in vizorul Barcelonei si al lui Manchester City.

Piatek ar costa cel putin 50 de milioane de euro, poate chiar mai mult in conditiile in care Genoa nu este dispusa sa renunte la golgheterul ei inca din pauza de iarna.