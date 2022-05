Catalanii s-au impus cu 2-1 în deplasarea de la Sevilla, golul victoriei fiind marcat de Jordi Alba în ultimul minut de joc.

Scorul a fost deschis de Ansu Fati, la un minut după ce a intrat pe teren. FC Barcelona s-a văzut egalată după doar trei minte, după golul marcat de Bartra.

După acest succes, formația antrenată de Xavi și-a consolidat poziția secundă din La Liga, cu 69 de puncte, urmată de FC Sevilla, cu 64 de puncte (un meci mai puțin disputat). De cealaltă parte, Betis a rămas pe locul cinci, cu 58 de puncte, la trei puncte în spate de Atletico Madrid (un meci în minus).

