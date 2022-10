După ce a marcat și în etapa precedentă, împotriva celor de la Barcelona, Benzema a punctat și contra celor de la Elche, în deplasare.

Benzema, gol pentru Real după ”Balonul de Aur”. VAR-ul i-a anulat două reușite!

După ce VAR-ul i-a anulat două goluri, atacantul francez și-a trecut numele pe lista marcatorilor în minutul 75 și a dus scorul la 2-0 pentru Real Madrid, cu un șut de la marginea careului.

Imediat după ce a marcat, Benzema a făcut gestul specific aribtrilor după consultarea VAR, semn că a fost ”deranjat” de deciziile luate de central, care au dus la anularea primelor două reușite.

Fede Valverde și Marco Asensio au marcat celelalte goluri pentru Real și scorul final a fost de 3-0 pentru campioana Europei.

Real Madrid rămâne pe primul loc în La Liga, cu 28 de puncte, la șase puncte distanță de urmăritoarea Barcelona. Benzema este golgheterul campioanei Spaniei, cu cinci reușite.

Benzema, după ce a câștigat Balonul de Aur: ”Mă simt foarte mândru”

„Mă face să mă simt foarte mândru acest trofeu. Toată munca pe care am făcut-o, niciodată nu m-am dat bătut. Este un vis devenit realitate încă din copilărie, asta înseamnă motivație. Am avut două motivații în viața mea: Zidane și Ronaldo. Mereu am avut acest vis în mine, iar totul este posibil.

A fost o perioadă dificilă, pentru că nu am fost cu naționala Franței, dar niciodată nu m-am oprit din munca mea grea și nici nu m-am dat vreun pic bătut”, a spus, printre altele, Karim Benzema.

44 de goluri a marcat Karim Benzema pentru Real Madrid, în 46 de partide din sezonul precedent, cifră la care se mai adaugă și 15 assist-uri, în toate competițiile.

Site-urile de specialitate îi oferă lui Benzema o cotă de piață de 30 de milioane de euro.