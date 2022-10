Karim Benzema (34 ani) este primul francez recompensat cu această distincţie de la Zinedine Zidane în 1998.

Atacantul lui Real Madrid a primit trofeul din mâinile lui Zinedine Zidane, fostul său antrenor, câștigând duelul cu senegalezul Sadio Mané (Liverpool), campion al Africii şi pe care l-a învins în finala Champions League în mai, şi cu belgianul Kevin De Bruyne (Manchester City).

Karim Benzema a câştigat în sezonul trecut Champions League, titlul în Spania cu Real Madrid, Liga Naţiunilor cu Franţa, dar și titluri de cel mai bun marcator şi jucător în Spania în sezonul 2021-2022. În martie anul acesta, el a devenit şi cel mai bun marcator francez din istorie, cu 400 de goluri, depăşindu-l pe Thierry Henry.

De mai bine de trei ani, Karim Benzema evoluează la meciuri cu un bandaj pe mâna dreaptă. În ianuarie 2019, în urma unei accidentări pe care a suferit-o în partida cu Betis Sevilla, Karim Benzema s-a lovit la deget. Starul francez a ales să nu se mai opereze pentru a nu lipsi de pe teren o perioadă lungă de timp și s-a folosit de un bandaj conceput special pentru el pe care îl poartă la fiecare meci.

La ceremonia de decernare a Balonului de Aur, de la Paris, atacantul a venit fără "accesoriu", iar în imaginile surprinse de fotografi se poate surprinde clar cum arată degetul accidentat, pe care nu și-l poate ține drept.

The finger behind the bandage ???? pic.twitter.com/o7zaGv8LEW