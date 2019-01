BREAKING NEWS: Simona Halep si-a aflat adversara din primul tur de la Australian Open. Cu cine joaca romancele

Simona Halep o va intalini pe Kaia Kanepi in primul tur la Australian Open.

Este o reeditare a meciului din primul tur de la US Open. In urma cu 4 luni, Kanepi (70 WTA) a invins-o pe Simona Halep.

Daca trece de Kanepi, Halep poate da in turul 2 peste americanca Sofia Kenin, locul 56 mondial.

In turul 3, Simona Halep se poate intalni cu Mihaela Buzarnescu sau Venus Williams. Buzarnescu joaca impotriva lui Venus Williams in primul tur.

Serena Williams este pe jumatatea de tablou a Simonei Halep, iar cele doua se pot intalni in turul 4.

