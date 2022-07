Francezul va continua, în cele din urmă, pe Camp Nou, asta după ce oficialii Barcelonei s-au chinuit vreme de luni bune să-l convingă să continue. Jurnalistul Nicolo Schira anunță că atacantul va semna un contract.

Noua înțelegere va fi valabilă pentru următoarele două sezoane, iar negocierile au ajuns în ”stadiul final”.

Ousmane #Denbèlè is at the final stage to extend his contract with #Barça until 2024. #transfers #FCB https://t.co/beBzo0OnQG